قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم منازل المواطنين في القدس

هاجم مستوطنون، فجر اليوم السبت، منازل وممتلكات المقدسيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على مركبات أهالي الحي، وحاولوا اقتحام منازلهم، تحت حماية شرطة الاحتلال، قبل أن يتصدى لهم الشبان، ولاذوا بعدها بالفرار.

وفي وقت سابق، اعتدت قوات الاحتلال على وقفة تضامنية ضد تهجير سكان الحي أمام منازل الحي، ومنعت الصحفيين الموجودين من التغطية، في حين رفع المشاركون لافتات دعت لإنقاذه من عمليات الاستهداف الإسرائيلي المتواصلة.