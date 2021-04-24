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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عظيم خلقا وفنا.. بشري تشيد بدور كريم عبد العزيز في مسلسل الاختيار2

صدى البلد

أشادت الفنانة بشرى، بأداء النجم كريم عبد العزيز  من مسلسل الاختيار 2، الذي يعرض حاليا في السباق الرمضاني 2021.


وكتبت بشري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :قد اية انت عظيم خلقا و فنا يا كريم ،عمق البساطة وبساطة العمق.

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.


الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

صور بشري الاختيار 2 مسلسل “الاختيار 2” كريم عبد العزيز

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