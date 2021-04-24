قرار عاجل من أثيوبيا بخصوص الملء الثاني لـ سد النهضة

أعلن مجلس الأمن الوطني الإثيوبي، في بيان صدر عن رئاسة الوزراء، اليوم السبت إن عملية الملء الثاني لسد النهضة ستتم في الموعد المقرر ".

وواصلت إثيوبيا إصرارها على المغالطة ، فيما يخص أن عملية الملء الثاني لسد النهضة لن يكون لها أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد في المقابل أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان.

وأوائل الشهر الجاري فشلت جولة مفاوضات مفصلية في التوصل لاتفاق ملزم لعملية ملء سد النهضة برعاية أفريقية.

ويتمسك السودان بمفاوضات برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، وتساند مصر هذا المطلب لكن إثيوبيا تعارضه.

وفي مسعى لاحتواء التوتر في المنطقة أعلنت واشنطن تعيين جيفري فيلتمان مبعوثا أمريكيا خاصا للقرن الأفريقي، مؤكدة أن ملف سد النهضة سيكون على قائمة أولوياته.