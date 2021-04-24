أخويا وحبيبي ... رضا البحراوى يشارك متابعيه بصورة له مع على ربيع

نشر المطرب الشعبي رضا البحراوي صورة له مع الفنان على ربيع ، وذلك عبر حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وعلق البحراوى على الصورة قائلا “ اخويا وحبيبي علي ربيع ”.

ويشارك على ربيع فى بطولة مسلسل أحسن أب بطولته كل من كارولين عزمي وسامى مغاورى ومن تأليف سيناريو وحوار محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى.

مسلسل أحسن أب تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول أحد الأباء الذى قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهما معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب والعمل يلقى الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الآخر فى حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل فى 15 حلقة لتفادى المط والتطويل فى السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.