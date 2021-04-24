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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى،حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازته وإتجاره في المواد المخدرة علي عملائه بدائرة مركز منيا القمح.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي يفيد تمكن ضباط مباحث منيا القمح من ضبط " عبد المجيد إ " عاطل مقيم دائرة المركز وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بقصد الاتجار والترويج علي عملائه بدائرة المركز.

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تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات وإحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 3641 لسنة 2021، جنايات مركز منيا القمح، والمقيدة برقم 165 كلى جنوب الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

وعلي جانب أخر فقد أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على بيومى  حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لشخصين لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

 

 تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم  أول العاشر من رمضان، يفيد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط " إبراهيم س " 21 سنة حارس مصنع، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، و" السيد ص" 43 سنة سائق تاكسى، مقيم العاشر من رمضان، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، بقصد الإتجار والتربح.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات واحالتهم الي النيابة العامة التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 342 لسنة 2021 جنايات قسم  أول العاشر من رمضان،والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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