محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة متخصصة لمعاينة التلفيات بجميع الكباري

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعمال جهاز تعمير الساحل الشمالي، لإصلاح التلفيات وتركيب الفواصل الحديدية بكوبري ستانلي.



ووجه المحافظ، اليوم السبت، خلال تفقده الكوبري، بتشكيل لجنة متخصصة لمعاينة كافة التلفيات بجميع الكباري والأنفاق بنطاق المحافظة، وذلك بحضور اللواء أمجد أنور مدير مرور الإسكندرية، واللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي والجهات المعنية.

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وقد كلف محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، الاسبوع الماضي، مديرية الطرق بإصلاح فواصل كوبري ستانلي بشكل مؤقت، وذلك بعد الشكاوى التي تلقتها المحافظة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.



وأشارت المحافظة،في بيان لها،إلى أنه تم الانتهاء من الفواصل بشكل مؤقت لحين الانتهاء من استلام الفواصل الحديدية وتركيبها بمعرفة جهاز تنمية الساحل الشمالي.

يذكر أن عددا من رواد مواصل الاجتماعي تداولوا مجموعة من الصور تظهر عيوبًا بفواصل كوبري ستانلي، مما يشكل خطرًا على سلامة السيارات والركاب.