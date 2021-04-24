بسبب لمس الفنانات.. الهجوم يتجدد على يوسف الشريف قبل عرض "كوفيد 25"

ينتظر جمهور الفنان يوسف الشريف، إطلالته الرمضانية الأولى من خلال مسلسل كوفيد 25 المنتظر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان المعظم.

ويظهر يوسف الشريف من خلال تجربة جديدة بمسلسل من 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرض أولى حلقاته يوم الأربعاء القادم.

دراما الغموض والإثارة

ويقتحم يوسف الشريف الدراما المصرية بموضوعات جديدة كليا على المشاهد تتحكم في سيناريو أحداثها الألغاز والغموض والإثارة وصولا إلى الحلقة النهائية التي تنكشف خلالها كل الألغاز وتنقلب معها موازين الأحداث.

وقدم يوسف الشريف أعمالا من هذا القبيل حازت على إعجاب واهتمام الجماهير، وأبرزها لعبة ابليس، القيصر، النهاية، كفر دلهاب، الصياد، اسم مؤقت.

تصريحات لمس الفنانات

وعقب نجاح مسلسل النهاية الذي قام ببطولته يوسف الشريف العام الماضي، ثار جدل كبير حول تصريحاته التي قال فيها إنه يتعمد عدم لمس الفنانات أثناء التمثيل.

وتلقى يوسف الشريف دعما كبيرا من جمهوره الذين أثنوا على صنيعه وتصريحاته وازدادوا إعجابا بأعماله الفنية التي وصفوها بأنها “راقية” بينما قابل ذلك أيضا هجوما ضاريا من آخرين.

الهجوم يتجدد

وقبل ظهور يوسف الشريف بأيام، جدد السيناريست مدحت العدل هجومه على يوسف الشريف، قائلا إن تصريحاته بعدم لمس الفنانات مغازلة لتيار متطرف.

وقال مدحت العدل خلال لقائه في برنامج على قناة القاهرة والناس، إن تصريحات يوسف الشريف تدين الفن كله وإنه ليس حرا في تصريحاته تلك، مستنكرا قبوله للأموال التي يتقاضاها من الفن.

وتباينت التعليقات على فيديو مدحت العدل ما بين مؤيد ليوسف الشريف وتصريحاته، ورافض لها، لكن الهجوم في الوقت ذاته ساهم بشكل كبير في دعاية إضافية لمسلسل كوفيد 25.