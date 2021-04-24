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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدير قطاع السجون لـ "صدى البلد": السماح بخروج السجناء لمشاركة أقاربهم مناسبات العزاء والأفراح

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للسجون

أكد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن القطاع يهتم بالبعد الإنساني فى التعامل مع نزلاء السجون.

وأضاف مساعد الوزير فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قطاع السجون يوافق على طلبات السجناء فى حضور أي مناسبات خاصة بعزاء أو زفاف أحد أقاربهم من الدرجة الأولى.

وأكمل إنه يتم مرافقة مأمورية أمنية مع السجين لحضور واجب العزاء أو الزفاف إذا كان ذلك لا يشكل خطرا أمنيا.

وأشار مساعد الوزير، إلي أن الإدارة تراعي ظروف أقارب نزلاء السجون وتعمل على راحتهم من خلال الموافقة على الطلبات المقدمة لنقل نزلاء السجون إلى سجون آخرى قريبة من ذويهم.


جاء ذلك خلال الزيارة التي نظمتها وزارة الداخلية لوفد من القنوات ووكالات الأنباء الأجنبية والمحلية ولجان حقوق الانسان وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لسجن المرج.

وأشاد الزوار بالنظام المتواجد داخل السجن والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا .

والتزم جميع الحضور سواء من نزلاء السجن او الحضور بارتداء الكمامات والالتزام بالاجراءات الاحترازية التي فرضتها إدارة السجن.

وكان فى استقبال الزائرون اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للسجون وعدد من قيادات وزارة الداخلية.
وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات مؤخرًا عملية تطوير تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

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مدير قطاع السجون لـ "صدى البلد": السماح بخروج السجناء لمشاركة أقاربهم مناسبات العزاء والأفراح

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