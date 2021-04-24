الصحة: لقاحات كورونا تحمي المواطنين من الإصابة بالفيروس بنسبة 89%

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن وزارة الصحة رصدت الأطقم الطبية التى توفت نتيجة اصابتها بالعدوى من مستشفى العزل التى تعمل به، لافتة إلى أن فقدان أى روح وخاصة الأطقم الطبية يعد شئ قاس للغاية ونحتسبهم عند الله شهداء .

وأوضحت “ زايد ” خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن الطبيب الذى تلقى العدوى من مستشفى العزل هما 115 شهيد من الأطباء والذين يأخذ ذويهم الامتيازات القانوينة للتعويضات أما باقى الأطقم يتوفون نتيجة عدوى مجتمعية أو عملها الخاص مؤكدة ان فقدان هذه الأرواح ثمين لدينا ومقدر متقدمة ب التعازى لذويهم وأسرهم ومنهم الدكتور احمد عبد العزيز والذى وافته المنية مؤخرأ وكافة الأرواح غالية لدينا.

وأشارت إلى أن التعاون بين مصر وروسيا جيد للغاية وناقشت مع السفير الروسى على فتح مجالات التصنيع مع القطاع الخاص فى مصر والخطوة الكبيرة التى اتخذتها مصر ب العمل مع الصين فى مجالات التصنيع هى خطوة تاريخية مقدرة نشكر بها الجانب الصينى على دعمه لهذا المشروع الخاص ب تصنيع لقاحات كورونا ونقله تكنولوجيا .

وتابعت أن اللقاحات المتواجدة لدينا ليست مخصصة لمصر ولكنها لقاحات مثل اللقاحات الأخرى فى دول العالم ومنظمة الصحة العالمية تقول أن جميع المواطنين يأخذون كافة اللقاحات مطالبة كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة يتشجعون على أخذ اللقاح خاصة وانها تقى أن تتقدم حالة الاصابة ب كورونا بنسبة فعالية 89% وهناك لقاحات أخرى تصل 70% وتحمى من عدم الاصابة بالفيروس بنسب تصل 70% : 89% ..