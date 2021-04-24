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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أستاذ أمراض صدر يكشف عن أعراض فيروس كورونا الخطيرة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، على ضرورة التزام المواطنين وخاصة في صعيد مصر ومحافظة سوهاج، بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19، قبل تفاقم الأزمة.

وأشار سالم، إلى أنه مع دخول مصر في الموجة الثالثة لـ فيروس كورونا، هناك زيادة في عدد حالات الإصابة والوفيات مجددا، مشددا على أهمية أخذ التدابير الاحتياطية اللازمة من ارتداء الكمامة الطبية والابتعاد التام عن الأحضان والقُبلات، ومنع الزيارات الرمضانية حتى لا تتفاقم الأزمة وكذا الابتعاد عن الأماكن المغلقة سيئة التهوية.

ولفت الدكتور أيمن سالم، إلى  أن الأعراض الأكثر شيوعًا لمصابي فيروس كورونا تتمثل في الحمّى والسعال الجاف والإرهاق، أما الأعراض الأقل شيوعًا تتمثل في آلام وأوجاع، والتهاب الحلق، والصداع، بالإضافة إلى فقدان حاسة التذوق أو الشم، والطفح الجلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين.

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وقال أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، إن الأعراض الخطيرة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، تتمثل في صعوبة أو ضيق في التنفس، وألم أو ضغط في الصدر، وكذلك فقدان القدرة على الكلام أو الحركة، مؤكدا على ضرورة العناية اللازمة لمن يُعاني من الأعراض الخطيرة، ويجب عليه التواصل فورا مع الطبيب أو المستشفيات قبل التوجّه إليها.

أضاف أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، أن المصابين بأعراض طفيفة، يتم معالجتهم في المنزل، منوها بأن ظهور الأعراض في المتوسط ما بين 5-6 أيام منذ إصابة الشخص بالفيروس، ولكن قد يستغرق ظهور الأعراض حتى 14 يومًا.

فيروس كورونا أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر الموجة الثالثة الأمراض الصدرية

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