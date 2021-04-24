شادي محمد: الأهلي بمن حضر ولم يتأثر برحيل السعيد وصبحي وفتحي

علق شادي محمد، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على تأثر الأهلي برحيل مجموعة من نجوم الفريق عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد فتحي، قائلا "نجوم كثيرة اعتزلت ولم يتأثر النادي الأهلي، والأهلي مبيتأثرش بحد.. الأهلي بمن حضر".

وأكد شادي محمد، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن النادي الأهلي كيان خاص وله عقلية خاصة في الإدارة والجميع يتعلم منه، مشيرا إلى أنه اللاعب الوحيد الذي شارك في كل المباريات خلال فترة تدريب مانويل جوزية للأهلي لـ8 سنوات، وكان مؤمنا بإمكانياته ويعتمد على اللعب الجماعي.

أوضح شادي محمد، أن وجهة نظره خلال انتخابات النادي الأهلي الماضية كانت دعم محمود طاهر، وبعد نجاح الكابتن محمود الخطيب رحل من القناة، لأنه كان غير مساند له، مشيرًا إلى أنه استقال من القناة لأنه كان يدعم طاهر على حساب محمود الخطيب.