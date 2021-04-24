مصير إيقاف إمام عاشور حال إلغاء دوري 99 .. تفاصيل

كشف مسئولو اتحاد الكرة عن مصير العقوبات الصادرة من جانب لجنة الانضباط ضد إمام عاشور لاعب نادى الزمالك وزملائه فى أحداث مباراة الأهلي في قمة الشباب 99.

ويكتنف الغموض مصير مباراة قمة الشباب الفاصلة فى دورى 99 بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك التى انتهت بتفوق المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف بعد حالة من الجدل سادت عقب إنتهاء المباراة واحتفال كلا الفريقين بالتتويج باللقب استنادا إلى لائحة المسابقة المحلية عبر الأهداف والمواجهات المباشرة.

وأكد مسئولو الجبلاية أن إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وبقية زملائه بصفوف الزمالك سارية لحين الفصل من جانب لجنة التظلمات حتى فى حالة إلغاء المباراة الفاصلة بدورى الشباب بين الاهلي والزمالك وإلغاء المسابقة نفسها.

لفت مسئولو الاتحاد إلى أن إلغاء مسابقة دورى الشباب حال صدور قرار بذلك لن يعفى إمام عاشور وزملائه بالزمالك من عقوبة الإيقاف إلا فى حالة وحيدة وهي إلغاؤها من جانب لجنة التظلمات فى الجبلاية برئاسة المستشار عادل الشوربجي.

كان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أكد أن ما تردد بشأن إلغاء مباراة دوري الشباب ٩٩ بين قطبي الكرة المصرية وتقاسم اللقب بين الأهلي والزمالك لا أساس له من الصحة مشيرا إلى أن ما أثير بشأن إلغاء المباراة الفاصلة بين القطبين وتسريبه عبر وسائل الإعلام مجرد بالونة اختبار للأهلي والزمالك من جانب مسئولى الجبلاية أنفسهم للتعرف على مدى قبول ذلك الأمر من عدمه.

استطرد: طرح تقاسم اللقب من المحتمل أن يرضى به نادى الزمالك لكن الطرف الرافض هو النادى الأهلي لافتا إلى أن الجبلاية ترغب فى أن يأخذ الأمر وقتا طويلا حتى بعد إجازة عيد الفطر المبارك كى يسود الهدوء النسبي بين كافة الأطراف.

وحددت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة موعد حسم مصير قمة دورى الشباب بين الأهلي وغريمه التقليدى نادى الزمالك وتمسكت بحسم مصير قمة دورى الشباب سواء بإقامته وتحديد موعد جديد أو إلغاء المسابقة المحلية وذلك بعد إنتهاء شهر رمضان المعظم.

يذكر أن اللجنة الثلاثية المؤقتة فى الجبلاية قررت تأجيل إقامة مباراة حسم اللقب الفاصلة بين الاهلى والزمالك فى دورى الشباب إلى أجل غير مسمى.