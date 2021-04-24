السودان يؤكد أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

التقت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، اليوم السبت، بالسفير ماشين مين سفير جمهورية الصين بالخرطوم، لبحث سبل التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين، بما في ذلك قضية سد النهضة.

وخلال اللقاء، أكدت وزيرة الخارجية موقف السودان في ملف سد النهضة وأهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم قبل الملء الثاني للسد.

كما أعربت المهدي عن وافر امتنان السودان للدعم الصيني المتواصل للثورة السودانية ودعم التحول السلمي للسلطة بما في ذلك الدعم الطبي خلال جائحة كورونا.

وأشادت المهدي بالعلاقات السودانية-الصينية، كما ثمنت الخبرات الصينية في عدة مجالات من بينها البنية التحتية، النفط والتعدين، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

واستعرضت الوزيرة ترتيبات مؤتمر باريس المزمع عقده في مايو المقبل، وقدمت عرضا عن أهمية المؤتمر للسودان في مجال الاستثمار، وإعفاء الديون وتقديم سودان الثورة للمجتمع الدولي.



ونقل ماشينمين تحيات وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى الوزيرة السودانية، وأشاد بالعلاقات الإستراتيجية التى تربط البلدين، وثمن الدور المفصلي للسودان في حفظ الأمن في المنطقة.

كما أكد أهمية دفع العلاقات الثنائية والارتقاء بها، وتقدم بالدعوة للسيدة الوزيرة لزيارة بكين في أقرب فرصة وجدد التزام بلاده بتقديم كل العون والمساندة للسودان.