أحمد موسى يطالب بإعدام الخائن محمد عويس وعرض الفيديو في نهاية الاختيار 2

طالب الإعلامي أحمد موسى بإعدام الخائن محمد عويس الذي خان الشهيد محمد مبروك وساعد العناصر الإرهابية والإخوان في رصد تحركات الشهيد والحصول على معلومات عن محل سكنه للعناصر الإرهابية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": " أطالب بتطبيق حكم الإعدام في الإرهابي الخاين محمد عويس".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الخائن محمد عويس صدر ضده حكم بالإعدام من محكمة الجنايات ومازال ينتظر النقص لأنه تم الطعن على الحكم، وظهر اليوم صورة للإرهابي الخائن ببدلة الإعدام في مسلسل الاختيار 2".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أتمنى أن تكون نهاية مسلسل الأختيار 2 مشهد إعدام الخاين محمد عويس مثل مشهد إعدام الإرهابى هشام عشماوي في مسلسيل الاختيار 1 ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أحيي الفنان أحمد شاكر مؤدي دور الخائن في مسلسل الاختيار 2".