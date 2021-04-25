شباب يعتدون على رجل مسن بحثا عن الشهرة على تيك توك.. فيديو

انتشر فيديو مؤخراً عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن لقطات صادمة لعدد من الشباب يقومون بالتعدي على رجل مسن بالشارع أمام المارة.

وتسبب الفيديو في إثارة الغضب لدى رواد موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".

وظهر في الفيديو الشباب وهم يقومون بالتعدي عليه ضرباً باستخدام الحجارة وبعض الأدوات الأخري، بهدف كسب المشاهدات على مواقع "تيك توك".

وطالب متداولو الفيديو، الجهات المسئولة بسرعة التدخل والقبض على الشاب وتقديمهم للعدالة، غير أنه من غير المؤكد حتى الآن مدى حقيقة الفيديو وما إذا كان مشهدا تمثيليا، ومكان وزمان تصويره.