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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لقطات مذهلة.. طيور كروان في مواجهة ثعبان شرس.. فيديو وصور

طيور كروان في مواهجة
طيور كروان في مواهجة ثعبان شرس

التقط مصور استرالي فيديو مدهش لثعبان شرس في مواجهة عددًا من طيور الكروان التي تفرد جناحيها لتحمي بيضها من هجومه.

وتُظهر لقطات الفيديو اللحظات التي تفرد فيها طيور الكروان ريشها لتحمي صغارها من الثعبان العملاق الذي يسرع لالتهام فريسته دون أي تردد. 

وشارك المصور تاش كوتر من مدينة داروين الأسترالية لقطات الفيديو مع أحد القنوات التليفزيونية المحلية .

ويتضح في الفيديو اشتراك جميع طيور الكروان في الدفاع عن صغارها حيث ينفشون جميعًا ريشهم مكونين جداراً بين الثعبان والصغار. 
 

وترك الفيديو المشاهدين في حالة من الذهول، فكتبت إحدى النساء: “هذا ثعبان شجاع.. لا يعبث أبدًا هباءً”، وقال شخص آخر: "لقد هاجمتني الطيور هناك مرة واحدة"، وتابع ثالث: “ سلوك الثعبان ليس غريبًا". 

العمل هجوم فيديو مصور ثعبان طيور كروان

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