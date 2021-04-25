بطل الكمين 14.. الاختيار 2 يبرز دور الشهيد البطل عمر القاضي

الشهيد النقيب عمر القاضي، أحد رجال الشرطة الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن.

أعاد مسلسل الاختيار ٢ إلى أذهان المواطنين تضحيات رجال الشرطة، وكان أحدهم الشهيد عمر القاضي، وأطلق اسمه على دفعة 2019 شرطة.

النقيب عمر القاضي، توفى والده وهو طالب بكلية الشرطة، وعقب تخرجه عمل بالأمن المركزي، وعرف القاضي بين زملائه بالجدية والحزم والتدين وحبه لعمله ومساعدته المستمرة للآخرين.

استشهد البطل في كمين البطل 14 بشمال سيناء، مع تكبيرات عيد الفطر المبارك، في هجوم إرهابي.