سوار النجار تتألق في إطلالة ساحرة.. شاهد

نشرت الفنانة التونسية سوار النجار، صورة جديدة عبر حسابها نشرت الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت سوار النجار، بـ قفطان طويل ومميز باللون الأخضر البسيط الذي يبرز أناقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة.

وتركت سوار شعرها الأسود الطويل منسدلا بطريقة أنيقة ولافتة، ووضعت مجموعة من الاكسسوارات الناعمة التي تتناسب مع ظهورها.

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وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما، من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية منها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".