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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تصرفاته تثبت مشاكله النفسية.. حفيدة إسماعيل ياسين تهاجم محمد رمضان

صدى البلد

هاجمت سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، محمد رمضان، بعد ظهور شخصة جدها في مشهد داخل الحلقة 12 من مسلسل "موسي"، ما تسبب في حالة من الغضب بين رواد السوشيال ميديا.

وكتبت سارة ياسين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "صحفيين كلمونا طالبين منا تعليق على مشهد في مسلسل اسمه موسى لمحمد رمضان وعشان أنا الصراحة مبتفرجش على أعماله مكنتش فاهمة إيه سبب كل الدوشة دي والحاحهم على تعليق أسرة إسماعيل ياسين، هو إيه علاقة إسماعيل ياسين بمسلسل محمد رمضان أصلاً!".

وتابعت سارة ياسين: "أحد الصحفيين صمم أنه يبعتلي المقطع وقالي كلمة ظهور سلبي وعشان برده انا فاهمة ان طبع الصحافة المبالغة قولت نشوف ونحكم بنفسنا قبل أي تعليق، والصراحة طلع عندهم شوية حق لأن دي مش أول مرة محمد رمضان يجيب سيرة إسماعيل ياسين، بس أنا مش بلوم عليه، واحد تصرفاته بتثبت مشاكل نفسية أهمها عدم الثقة بالنفس والنقص اللي واضح ان الشهرة والفلوس مملوش عنده الحتة دي وطبعاً مش محتاجة أقول إيه الأسباب". 

وأضافت سارة: "أنا بلوم على المخرج والمصور والمنتج اللي مفروض انهم ينتموا للفن بس واضح انهم كمان ارزقية، انا كمان بلوم على الولد اللي أدى الشخصية اللي صفحته على التيك توك كلها إعجاب وتقدير للفنان إسماعيل ياسين، دا حتى زار السويس اللي منها إسماعيل ياسين وأتصور فيها، بس واضح انه استغله للوصول للشهرة فقط لأنه لما جتله الفرصة للظهور في مسلسل؛ وافق على تقديم مثله الأعلى بشكل غير لائق".

واختتمت سارة: "بس ليه هو مش لإسماعيل ياسين لأن ببساطة سيظل إسماعيل ياسين أيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي، الوحيد صاحب أعمال تُسمى بإسمه، ستظل سيرته الحميدة التي لم تمت حتى بعد ٤٩ سنة من وفاته رغم كل من يحاول الإساءة له أو لتاريخه الفني".

وأثار الظهور المفاجئ لشخصية الفنان إسماعيل ياسين في الحلقة 12 من مسلسل «موسي» لـ محمد رمضان جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر فيها شبيه إسماعيل ياسين، عبد الرحمن أبو ليلة، مجسدًا دور الفنان القدير في مشهد لم تتعدى مدته الدقيقتين يدخل فيه الفنان إسماعيل ياسين ليشتري 3 كرافتات من موسي الذي يسجد شخصيته محمد رمضان.

 

https://www.facebook.com/sarayassinn/posts/10165173421205333
حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين إسماعيل ياسين الحلقة 12 مسلسل موسى محمد رمضان

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