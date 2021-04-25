ظهور شبيه إسماعيل ياسين أمام محمد رمضان في مسلسل موسي.. صور وتفاصيل خاصة

عبد الرحمن أبو ليلة يكشف الكواليس

أثار الظهور المفاجىء لشخصية الفنان اسماعيل ياسين في الحلقة 12 من مسلسل «موسي» للنجم محمد رمضان جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر فيها شبيه الفنان اسماعيل ياسين، عبد الرحمن أبو ليلة، مجسدًا دور الفنان القدير في مشهد لم تتعدى مدته الدقيقتين يدخل فيه الفنان اسماعيل ياسين ليشتري عدد 3 كرافات من موسي الذي يسجد شخصيته النجم محمد رمضان.

تفاصيل المشهد

يبدأ الحوار بحديث شبيه إسماعيل ياسين إلى موسي داخل المحل، قائلًا: «هأخد التلاتة كرفات» ثم يدير له ظهره ويبدًا في الخروج من المحل، لينادي عليه موسى: «مبروك عليك تدوبهم في عرق العافية.. فين حساب الحاجة!»، ومن ثم يعلق عليه شبيه الفنان اسماعيل ياسين سريعًا: «ايه يا أخويا أنت مش واخد بالك مني وا ايه.. أنت مبتتفرجش على سيما - مقلدًا حركات اشتهر بها الفنان القدير اسماعيل ياسين-» ثم يرد مستنكرًا: «إيه سيما دي…ليرد عليه ساخرا من حركاته: «إنت بتعمل كده ليه يا راجل انت؟!»، ثم يعود ويردد شبيه الفنان اسماعيل ياسين بعض مقولاته الشهيرة، مثل: «يا أخ يا أخ.. حساب الكرفتات دول كام»، ليرد عليه موسي: «24 قرش» فيعطيه الفنان اسماعيل ياسين «25 قرش» ولا يرد إليه موسي القرش المتبقي، ليطلب منه شبيه الفنان اسماعيل ياسين القرش ثم ينتهي المشهد على جملة: «لو عاوز تحاسب حاسب».

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نقد المشهد

أثار المشهد الذي جمع بين شبيه الفنان اسماعيل ياسين، عبد الرحمن أبو ليلة والنجم محمد رمضان غضب عددًا من متابعي السوشيال ميديا، فعلقت احدي المتابعات على موقع «فيسبوك»، قائلة: « المشهد ده في منتهى التطاول على شخص الفنان إسماعيل ياسين الله يرحمه، الراجل عند ربنا وانتوا بتهزقوه في مشهد الله بكومبارس يشبهه بدون أي داعي ؟!!.#محمدرمضان يجي أيه في تاريخ فنان كبير أضحك أجيال من المصريين والعرب ولازالتأعماله باقية للتاريخ؟!من حق أحفاد إسماعيل ياسين يقاضوا مسلسل #موسى وصناعه».

وأضافت أخرى: «في مسلسل موسي محمد رمضان شغال فمحل عطور والمفروض أن ده إسماعيل يس وجاي بيشتري منه».

وتابعت ثالثة: « …لفت انتباهي بالصدفه مشهد أن المفروض محمد رمضان بياع ف محل وان اسماعيل يس الله يرحمه داخل يشترى حاجات منه وماحسبهوش وماشي وهو بيطالب بالفلوس بيقولوه فلوس ايه انت ما تعرفنيش وبيعرفه بنفسه أنه فنان…انتو ازاي تصوروه مشهد زي كدا وتفهمو الناس آن واحد الله يرحمه زي اسماعيل يس المفروض بيدخل مثلا محلات يشترى الحاجه ومايدفعش فلوس تحت مسمي أنه ممثل ايه القرف ده مش كل الناس عندها نقص زيكم خصوصا اسماعيل يس».

كواليس المشهد

يوضح عبد الرحمن أبو ليلة، شبيه الفنان اسماعيل ياسين في تصريح لموقع «صدى البلد» كواليس المشهد قائلاً: «جسدت شخصية الفنان القدير اسماعيل ياسين في مشهد واحد فقط في المسلسل، وهو المعروض اليوم في الحلقة 12، وذلك بعد تواصل الشركة المنتجة معي موضحين ترشيحي لهذا الدور من قبل الفنان محمد رمضان و المخرج محمد سلامة و المؤلف ناصر عبد الرحمن».

ويضيف عبد الرحمن أبو ليلة أنه ذهب لأداء البروفا قبل التصوير بشهر تقريبًا في قرية شبرامنت بمركز أبو النمرس التابع لمحافظة الجيزة منذ الساعة الـ 2 ظهرًا ثم انتظر انتهاء فريق عمل المسلسل من عدد من المشاهد ليبدأ تصوير المشهد الوحيد الذي ظهر فيه في حدود الساعة الـ 7 مساء، موضحًا أن المشهد الذي أخذ كان من المرة الثانية للتصوير، حيث أعطاه النجم محمد رمضان بعض التعليقات وأضاف افيه: «..أنت مبتتفرجش على سيما» أثناء تصويره المشهد للمرة الأولى.

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ويشير شبيه الفنان اسماعيل ياسين إلى أنه بمجرد انتهائه من تصوير المشهد أشاد به النجم محمد رمضان، بقوله: «ما شاء الله» وفريق العمل وعلى رأسهم المخرج والمؤلف، معلقًا: «الحمد لله كان فيه بهجة في اللوكيشن من أول ماعملت المشهد وده فرحني، وكان فيه دقة في العمل والتفاصيل، ومنها أن كنت أرتدي “طاقيه وكارفته” لكن استايلست العمل أ. سامية وجهتني بأن الفنان القدير اسماعيل ياسين لم يحرص على ارتدائهما دائمًا؛ فلا داعي لذلك».

وعن ردود الأفعال الغاضبة من المشهد، يعلق عبد الرحمن: «المشهد ما فهوش أي تقليل من الفنان القدير اسماعيل ياسين، هو بيعبر عنه أول ما ظهر في بداية الثلاثينات من عمره، قبل أداءه لأفلامه المشهورة والمعروفة باسمه، ولم الاقي أي تعليقات سلبية من أصدقائي على العمل خاصة إني صورته وأنا بعاني من التهاب في الجهاز الهضمي ودا كان مأثر على وزني، وكنت خاسس ووشي مخطوف شوية، وفخور بأن أول ظهور ليه مع النجم محمد رمضان، لأنه متواضع عكس ما بيظهر على السوشيال ميديا، ودعمني جداااا، وأتمني الظهور في مسلسلات أخرى بشخصيات متعددة قريبًا».

تصريح سابق

واعتذر الفنان محمد رمضان لأسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين عام 2017 خلال مكاملة هاتفية أجراها مع السيدة سامية شاهين، أرملة المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين، بعد التصريحات التي أدلى بها، وانتقد خلالها الفنان الراحل قائلًا: «أنا ضد أفلام إسماعيل ياسين الله يرحمه، الذي قدمها عن الجيش كلها، لأنني لا أحب أن نصدر أن العسكري المصري بهذا الشكل، أو يمشى وتقع منه أشياء ويسخر عليه الناس».

وأكمل في تصريحاته الصحيفة: «أنا أحب عندما يظهر الجندي المصري يظهر بشكل قوى، وبدلته مرسومة عليه وجسمه مفرود وجندي مثالي، لأن الممثل فرد يمثل فئة كاملة، لذلك عندما نختار أحدا لتمثيل فئة محددة علينا أن نحسن اختياره، مثل العروض العسكرية فهم يختارون لها أكفأ الناس شكلًا، وفى العروض يستعينون بالسرية الرياضية لأنهم الأفضل في الأجسام، وهم ليسوا في الجيش، فهم للعروض فقط، ولكن هذا الشكل لابد من تصديره، ولدينا أقوى منهم، لكن الراحل إسماعيل ياسين أكثر نجم يضحكني في العالم، لكنى لا أحب أن نصدر صورة أن الجندي المصري وهو يقع منه القايش، ويركب فوق مروحة الطائرة بالعكس، فهذا منظر غير لائق».

وأشار وقتها: «أرغب في تقديم أدوار حول الصعاب التي يعيشها الجنود المصريون بشكل جدي، وليس كما سبق تقديمه من قبل الفنان إسماعيل ياسين الذي اهتم في المقام الأول بالجانب الكوميدي، وأؤكد أني من عشاق الفنان الراحل إسماعيل ياسين وأحفظ كل أدواره ومونولوجاته عن ظهر قلب وأغنيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر».

مسلسل موسي

وتدور أحداث مسلسل «موسى» حول في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.



ويقوم جد الشاب بتولي تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.