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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

وصية أشرف أبو اليسر وكواليس قبل وفاته.. محامي الطيار يفجر مفاجآت جديدة

الطيار اشرف ابو اليسر
الطيار اشرف ابو اليسر

مثلما كان تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعد أزمته مع محمد رمضان، عاد الطيار أشرف أبو اليسر ليحتل تريند اليوم بعد خبر وفاته صباح السبت، إثر وعكة صحية أودت بحياته بعد دخوله العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة. 

توفي الطيار أشرف أبو اليسر اليوم بأحد المستشفيات، بعد أن أصدرت المحكمة حكمًا بتعويض 6 ملايين جنيه له يدفعها الفنان محمد رمضان تعويضًا عن فقدان الطيار عمله وما حدث بسبب الصورة التي نشرها رمضان داخل الطائرة . 

الطيار أشرف أبو اليسر

وصية الطيار أشرف أبو اليسر

مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر أكد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن المبلغ الذي قضت به المحكمة وهو 6 ملايين جنيه من حق الورثة وأبناء الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، قائلاً:" كان موصيني أنفذ الحكم بسرعة كأنه قلبه حاسس أنه هيموت". 

كما أوضح المحامي مجدي حلمي أن الحالة الصحية لـ الطيار أشرف أبو اليسر تدهوت مؤخرًا بسبب محمد رمضان بشكل مباشر، مشيراً إلى أن صحته ظلت تتدهور منذ بداية النزاع مع رمضان وتعرض لعدة أزمات صحية نتيجة حالته النفسية السيئة. 

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وقال مجدي حلمي: "الطيار أشرف أبو اليسر كان راضي بأي حاجة ومش فارق معه الفلوس ، لكن كان فارق معه أنه خسر شغله لأن سحب الرخصة كأنها سحبت روحه، وقعد في البيت فجأة فكانت حالته النفسية سيئة مؤخراً بعد ما كان من أكفاً الطيارين في مصر" . 

الطيار أشرف أبو اليسر

الأيام الأخيرة قبل وفاة أشرف أبو اليسر

وعن الأيام الأخيرة لـ الطيار أشرف أبو اليسر، قال مجدي حلمي محامي الطيار :" روحه طلعت بالتدريج" ، بداية من الأزمة وسحب رخصة القيادة منه ، وتعرضه لعدة وعكات صحية بسبب سوء حالته النفسية التي كانت السبب الرئيسي في مرضه ودخوله العناية المركزة عدة مرات ، وفي آخر مرة دخل العناية شهراً كاملاً حتى توفي صباح اليوم.

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أما عن الفنان محمد رمضان، فقال المحامي مجدي حلمي إنه لم يحدث أي تواصل من أحد الطرفين، ولم يتواصل رمضان مع الطيار خلال الفترة الأخيرة والعكس أيضًا. 

وعن ما نشره محمد رمضان من فيديوهات الدولارات، علق المحامي مجدي حلمي قائلاً: "محمد رمضان حر في تصرفاته طالما هو متعرضش لينا بشيء لكن لو تعرضلنا بكلمة هناخد الاجراءات ضده ". 

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