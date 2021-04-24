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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

محمد رمضان يحدث جدلًا بنعي الطيار أشرف أبو اليسر,, علاقة عمرو دياب؟

محمد رمضان - أشرف
محمد رمضان - أشرف أبو اليسر - عمرو دياب

حالة كبيرة من الجدل سادت على السوشيال ميديا في الساعات الماضية، بعد قيام الفنان محمد رمضان، بنعى الطيار أشرف أبو اليسر -الذي وافته المنية صباح اليوم السبت- وذلك بعد الأزمة التي حدثت بينه وبين «رمضان» خلال الفترة الأخيرة. 

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الجمهور يثور على محمد رمضان بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

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محمد رمضان يحذف صورة الطيار أشرف أبو اليسر بعد وفاته

الجدل الذي أثير لم يكن بسبب تعزية محمد رمضان، ولكن بسبب الصورة التي نشرها للطيار الراحل أشرف أبو اليسر، ظهر فيها الأخير مع الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، ليقوم «رمضان» باقتصاص وجه «عمرو» من الصورة ويبقي باقي الأشخاص. 

تصرف محمد رمضان، الأول جعل الناس تتكهن بأنه يريد التقليل من عمرو دياب، ما جعله يقوم بتعديل المنشور وحذف الصورة، والاكتفاء بنشر صورة برقية عزاء فقط حتى لا يختلط الأمر على البعض. 

وكتب محمد رمضان، على برقية تعزية أشرف أبو اليسر قائلًا: «انا لله وانا اليه راجعون .. الطيار اشرف ابو اليسر في ذمة الله ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل اهله واحبابه». 

و توفي اليوم الطيار أشرف أبو اليسر وذلك بعد تعرضه خلال الفترة الأخيرة لوعكة صحية.
وعرف الطيار أشرف أبو اليسر إعلاميا بعد دخوله في أزمة مع الفنان محمد رمضان، وسحبت منه وزارة الطيران رخصة القيادة مدى الحياة بعدما ظهر في فيديو وهو يسمح لمحمد رمضان بقيادة الطائرة.


وبعد نزاع قضائي دخل الطرفان فيه خلال الفترة الأخيرة، حكمت المحكمة لصالح الطيار أشرف أبو اليسر بتعويض 6 ملايين جنيه لتعويض الضرر الذي نتج عن فقدان عمله.

محمد رمضان الفنان أشرف أبو اليسر الطيار أشرف ابو اليسر عمرو دياب دينا الشربيني

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