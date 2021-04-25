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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. 45 قتيلا حصيلة حريق مستشفى ابن الخطيب

حريق مستشفى ابن الخطيب
حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد

نقلت قناة "العربية"، عن مفوضية حقوق الإنسان في العراق، بأن 45 قتيلا حصيلة الحريق في مستشفى ابن الخطيب ببغداد المخصص لاستقبال الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا.

وكان العراق أعلن اليوم الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب.

ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى عقد جلسة حكومية استثنائية على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.

من جانبه، قال الرئيس العراقي برهم صالح: "نعزي عائلات ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ونطالب بمحاسبة المقصرين".

وعقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً مع وزراء وقيادات أمنية ومسئولين على خلفية حادث مستشفى ابن الخطيب.

وقاال الكاظمي إن حادث مستشفى ابن الخطيب يمس الأمن القومي العراقي.

وأضاف: “حادث مستشفى ابن الخطيب يعد دليلا على وجود تقصير، ووجهت بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المقصرين”.

وتابع: "الإهمال بمستشفى ابن الخطيب ليس مجرد خطأ بل جريمة يتحمل مسئوليتها جميع المقصرين".

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى وجوب تدقيق الإجراءات الأمنية والوقائية لكل المستشفيات في العراق.

وطالب الكاظمي بصدور نتائج التحقيق في حادث مستشفى ابن الخطيب خلال 24 ساعة.

العراق مستشفى ابن الخطيب كورونا الرئيس العراقي فيروس كورونا حقوق الإنسان

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