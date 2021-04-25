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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بطول 230 كم

جزء من محور القاهرة/ كيب تاون.. تفاصيل أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي

صدى البلد

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة  اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي والتي تشمل  المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم.

 حيث يتم  تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقا.

ووجه الوزير خلال جولته بضرورة الالتزام بالتنفيذ وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور منها التخطيط بالبويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق. 

وكذلك إزالة أي تعديات على جانبي الطريق وأن تتم تسوية مسافة 50 مترا على جانبي الطريق في الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية.

كما شدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات ومنها مشروعات الطرق والكباري من أولويات وزارة النقل.

واكد الوزير على أهمية  الطريق، حيث  سيكون جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون، لافتا إلى أنه سيكون محور حر للمساهمة  في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد  كما يدخل المشروع  ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع  أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها  والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين


وأضاف أن هذا الطريق  يدخل ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله ٧٠٠٠ كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2014؟.

وقد صدقت  القيادة السياسية  على إنهاء  تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم  بتكلفة 26 مليار جنيه  وجاري العمل في المرحلة الأولى في المسافة من التقاطع مع طريق الفيوم  حتى المنيا بطول 230 كم والتي قاربت على الانتهاء والمرحلة الثانية الجاري العمل بها  في المسافة من المنيا حتى  محور ديروط بطول 52 كم  والمسافة من السباعية - ادفو - اسوان – توشكي / ارقين بطول 442كم  ، و المرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مروراً  بأسيوط  وسوهاج وحتى قنا  بطول  246 كم  ، وكذلك المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى السباعية بطول 185 كم،

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محور القاهرة كيب تاون طريق الصعيد الغربي تطوير طريق الصعيد الغربي وزير النقل تطوير الطرق

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