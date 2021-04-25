بسبب الوضع في غزة.. إلغاء زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي لأمريكا

هؤلاء نواب عنه

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن وفدًا أمنيًا على رأسه رئيس هيئة الاستخبارات، سيتوجه مساء اليوم الأحد إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين في الجيش الأمريكي.

جاء ذلك بعدما تم إلغاء الزيارة الأساسية لرئيس هيئة الأركان العسكرية، أفيف كوخافي، إلى واشنطن، على خلفية الوضع في غزة.

وقال أدرعي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد: "عاجل نظرًا لتقييم الوضع الأمني وبهدف مواصلة الاستعداد للتطورات المحتملة قرر رئيس الأركان الجنرال كوخافي إلغاء زيارته المخططة للولايات المتحدة".

وأضاف: "سيتوجه كل من رئيس هيئة الاستخبارات ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة الى الولايات المتحدة مساء لمقابلة مسؤولين في الجيش الأمريكي".

وكان من المقرر أن يناقش أفيف كوخافي، خلال زيارته للولايات المتحدة، البرنامج النووي الإيراني، وذلك على خلفية تقدم المحادثات بين إيران والقوى الكبرى حول اتفاق نووي.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني العبري عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إن "توقيت زيارة رئيس هيئة الأركان العامة بالغ الأهمية، لأنه قد يوقع الاتفاق بعد أسبوع، ولذلك فإن هذا جهد أخير لاستعراض الواقع الأمني في الشرق الأوسط وتبعات الاتفاق".

ومن المقرر أن يزور واشنطن أيضا في وقت لاحق، كل من رئيس الموساد، يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، في محاولة للتأثير على مواقف إدارة الرئيس جو بايدن في المحادثات حول الاتفاق النووي.