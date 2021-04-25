سهرة رمضانية وأمسية شعرية بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية، ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية سهرة رمضانية ببيت ثقافة طوخ بالتعاون مع مركز شباب مشتهر، حيث استهلت بأمسية شعرية للشعراء سامي البدوي، محمود خليل، ومصطفى حجاب، وفقرة إنشاد ديني للمنشد عبدالحميد صالح، ثم فقرة موسيقية من عزف فرقة الآلات النحاسية بقصر ثقافة بنها بقيادة الفنان جون طلعت، قدمت خلالها باقة من المقطوعات الموسيقية، إلى جانب ورشة رسم للأطفال ومسابقة أجمل رسمة فازت بها الطفلة مي عبدالحميد، وختاما مسابقة فانوس رمضان والتي فاز بها الطفل أنس محمد.

وأقام نادي الأدب بيت ثقافة شبين القناطر محاضرة بعنوان "بطولات الجيش المصري على أرض سيناء" بحضور أعضاء النادي والشعراء الضيوف، ألقاها الصحفي مجدي صالح نائب تحرير جريدة الأسبوع.

وأشار إلى أن حرب السادس من أكتوبر لا تزال لم تكشف عن خباياها التي كانت أشبه بالمعجزة التي أذهلت العالم، بما تضمنته من أساليب مبتكرة ضعفت ميزان القوة لدى العدو الإسرائيلي، وكان من أهم أسباب النصر هو عنصر المفاجأه نتيجة خطة خداع العدو، واستطاع الجيس المصري بإرادة حديدية هزيمة العدو وتحقيق النصر، كما عقد نادي الأدب ببيت ثقافة الخانكة أمسية شعرية أدارتها الشاعر نجاح علي، بحضور شعراء وضيوف النادي، استهلت بقصيدة بعنوان "لن أعود" لنجاح علي، وقصيدة بعنوان "ورجعتي تاني ياحبيبتي" لمحمد زغله، وقصيدة بعنوان "سراديب" لخالد النسر، كما تمت مناقشة لكتاب "الأمازيغ"، ومحاضرة بعنوان "الطفل التوحدي"، بالإضافة لورشة رسم وتلوين للأطفال بقسم الفنون التشكيلية.

في إطار النشاط أونلاين قدم قسم المكتبات بالفرع ورشة حكي لقصة "شجاعة حسن" بصوت الطالبة هدى أنور، ضمن المشروع الوطني للقراءة، كما أعد قصر ثقافة كفر شكر ورشة عمل فانوس رمضان باستخدام الخرز للمدربة علا علي.