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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شم النسيم.. حقيقة انتقال كورونا من الفسيخ والرنجة إلى الإنسان

صدى البلد

أطباق الفسيخ والرنجة والأسماك هي السمة الأساسية على موائد المصريين في الأعياد والمناسبات علي رغم التحذيرات الشديدة المتكررة كل عام من خطورة تناول الأسماك المملحة إلا أن المصريين لا يمتنعون نهائيا عن تناولها.

وقال الدكتور عصام إبراهيم وكيل معهد بحوث الحيوان، إنه من الصعب أن يكون هناك فيروس كورونا في الرنجة والفسيخ والملوحة، لعدة أسباب من أهمها درجة الملوحة التي لا يستطيع الفيروس تحملها، واختلاف درجات الحموضة والحرارة التي يتم حفظ الأسماك المملحة بها، والتي تقضي على الفيروس.

واضاف عصام إبراهيم لـ "صدى البلد" ، أن عملية الإقبال على شراء الأسماك والفسيخ والرنجة هذا العام سيقل بسبب شهر رمضان، موضحًا أن هناك رقابة شديدة على الأسماك والرنجة والملوحة، حيث يتم التفتيش عليها وما يتم التأكد من فساده يصادر فورا.

وتابع: “نحصل على عينات من الأسماك بالأسواق والمزارع وفحصها للتأكد من سلامتها، كذلك نقوم   بفحص الأسماك المستوردة.. النتائج كلها سلبية وخالية من فيروس كورونا”.

وأضاف وكيل معهد بحوث الحيوان أن عملية تجهيز الفسيخ والرنجة تتم بعيدا عن الرقابة وبالتالي تكون مسمومة ويمكن تسبب بعض المشكلات المعوية نتيجة للحفظ الخاطئ لها.

شم النسيم الفسيخ والرنجة كورونا

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