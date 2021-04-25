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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإسكان: 190 مليار جنيه إجمالي الاستثمار بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن والمناطق الريفية منذ تولى الرئيس السيسي وحتى الآن.. وتنفيذ 151 محطة معالجة لمياه الصرف بالمحافظات بتكلفة 31 مليار جنيه

وزير الإسكان الدكتور
وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار

الإسكان:
تنفيذ 151 محطة معالجة لمياه الصرف بالمحافظات بتكلفة 31 مليار جنيه
استثمار 190 مليار جنيه بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن والمناطق الريفية
مياه مطروح : إقامة محطة لإزالة الحديد والمنجنيز بتكلفة 16 مليون جنيه بسيوة

 

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن توجه الدولة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسير نحو إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى، ويستهدف تقديم خدمة الصرف الحى لأهالينا، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء، وإعادة استخدام المياه المُعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سبق وضع خطة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها، وتعمل الخطة على محورين رئيسيين، أولهما، توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية، وثانيهما، إعادة استخدام المياه المعالجة، وذلك من خلال (التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد - رفع كفاءة محطات المعالجة، وتحويلها إلي معالجة ثلاثية - تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج في باقي محافظات الجمهورية - الاستفادة من معالجة مياه المصارف).

151 محطة ثنائية وثلاثية

و أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه جارٍ تنفيذ 151 محطة ثنائية وثلاثية لمعالجة الصرف الصحي، بالمحافظات والمدن الجديدة، بطاقة إجمالية 5.051 مليون م3/يوم، بتكلفة 31.59 مليار جنيه، وذلك بخلاف 59 محطة معالجة (37 محطة معالجة ثنائية – 22 محطة معالجة ثلاثية) تم الانتهاء من تنفيذها بمحافظات الصعيد، وتخدم 8.3 مليون نسمة.


14 محطة لتحلية مياه البحر


وأضاف أنه جارٍ تنفيذ 14 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 476 ألف م3/يوم، بتكلفة 9.71 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد - الدقهلية - السويس - الإسكندرية)، ومن المقرر الانتهاء منها فى 30/6/2022، وذلك بخلاف 76 محطة قائمة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية - السويس)، ليصبح إجمالى محطات التحلية 90 محطة بطاقة إجمالية 1.307.69 مليون م3/يوم.

مشروعات مياه الشرب بالمناطق الريفية

وأكد أنه جارٍ تنفيذ 571 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن، وصرف صحى المناطق الريفية، بإجمالى طاقة 22.9 مليون م3/يوم لمياه الشرب، و3.1 مليون م3/يوم للصرف الصحى، بتكلفة 63.3 مليار جنيه.

 

وأوضح وزير الإسكان، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحتى مارس الماضى، تم الانتهاء من تنفيذ 1143 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن، وصرف صحى المناطق الريفية، بإجمالى طاقة 11 مليون م3/يوم لمياه الشرب، و6.9 مليون م3/يوم للصرف الصحى، بتكلفة 128.1 مليار جنيه، وتخدم مشروعات المياه أكثر من 60 مليون نسمة، بينما تخدم مشروعات الصرف الصحى أكثر من 45 مليون نسمة.

 

محطة لإزالة الحديد والمنجنيز


وفى سياق آخر، تفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أحد المواقع المقرر تخصيصها لإقامة محطة لإزالة الحديد والمنجنيز جديدة  بقرية المراقي فى مدينة سيوه الواقعة على بعد ٣٠٠ كم جنوب غرب مطروح .

وأكد رئيس شركة مياه مطروح أن الزيارة التفقدية بهدف تحديد موقع لإنشاء محطة إزالة الحديد والمنجنيز بطاقة إنتاجية 5000 م3/اليوم بتكلفة مالية قدرها ١٦ مليون جنيه، موضحا أن تنفيذ المحطة الجديدة يأتى ضمن مشاركة الشركة فى مبادرة  رئيس الجمهورية"حياة كريمة ".


وأضاف أن الشركة تنفذ عدد ٤ محطات تحلية جديدة بطاقة إنتاجية ١٠٠م٣/يوم فى كل من منطقة "فوكة وكشوك عميرة وشماس والحلازين"  بتكلفة اجمالية ٣٢ مليون جنية، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة السلام بمدينة الحمام بتكلفة ٣ مليون جنية ومحطة تحلية كلية الزراعة بفوكة بطاقة إنتاجية ٥٠م٣/يوم بتكلفة ٤ مليون جنية ضمن مبادرة حياة كريمة.
 

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