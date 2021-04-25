حذف صفحة وزارة الدولة للإعلام من وسائل التواصل الاجتماعي

حذف القائمون على صفحة وزارة الدولة للإعلام، الصفحة من على مواقع التواصل الاجتماعي، فور إعلان الوزير أسامة هيكل إستقالته من منصبه.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة.

وقامت الوزارة عقب قرار الاستقالة، بحذف صفحتها الرسمية من على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" و"انستجرام"، وعندما تقوم بالبحث عن الوزارة تظهر رسالة بأنه تم إلغاء الصفحة.