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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بأمر وزير التعليم العالي .. جهود مكثفة لغلق جميع الكيانات الوهمية

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لجنة الضبطية القضائية تواصل عملها بغلق كيانات التعليم الوهمية، وفق توجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي ، حتى وصل عددها 230 كيانا وهميا .

 

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التعليم العالي تعلن الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية الصادر لها قرارات وزارية لبدء الدراسة بها


وأشار السيد عطا رئيس قطاع التعليم، إلى أنه سبق وأن حذرت الوزارة جميع الطلاب من مثل هذه الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية ، وذلك دون ترخيص وخاصة خلال فترة التنسيق والتي تكون أكثر جذبا للطلاب.


وأوضح "عطا" في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه سيتم إحالة هذه الكيانات إلي النيابة العامة على الفور ، حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، مؤكدا أنه بمجرد علم الوزارة بوجود هذه الكيانات يتم مداهمتها على الفور وغلقها ، بينما يكون مصير الطلاب بها العودة إلى الكليات التي رشحت لهم من قبل مكتب التنسيق.

 

وداهمت لجنة الضبطية القضائية، في وقت سابق عدة كيانات وهمية بمحافظة الشرقية، في إطار الملاحقات المستمرة التي تقوم بها الوزارة تجاه تلك الكيانات التي تهدد مستقبل الطلاب، جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

 

وأفاد التقرير، بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة (Creative Academy) ، ومقرها (الزقازيق، برج الإصلاح الزراعى، الدور الرابع، أمام كوبرى عرابى، محافظة الشرقية) وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمنح شهادات غير معتمدة في مجالات مهنية، منها: العلاج الطبيعي.


وأشاد عبدالغفار، بجهود اللجنة في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك
 

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام
 

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع(تويتر)  

قطاع التعليم التعليم العالي البحث العلمي الكيانات الوهمية لجنة الضبطية القضائية

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