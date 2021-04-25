يوسف الشريف في أول تصريح قبل عرض مسلسله كوفيد 25

ينطلق 16 رمضان

بعد صمت تام وطويل تحدث الفنان يوسف الشريف عن مسلسله ( كوفيد ٢٥ ) الذي ينطلق في ١٦ رمضان الجارى.

وقال يوسف الشريف، في تصريح لـ"صدى البلد" إنه يقدم من خلال المسلسل شخصية “ياسين” الذي كان يعمل دكتور لكنه تحول إلى يوتيوبر، موضحا أن أحداث العمل تحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق.

وأشار يوسف الشريف إلى أن المسلسل يتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

وحرص يوسف الشريف على توجيه الشكر إلى مخرج العمل أحمد نادر جلال والمؤلفه انجى علاء زوجته ووصفها بالموهوبة.

من ناحيتها قالت انجى علاء: "ما بين الكلمة الأولى والأخيرة رحلة شاقة سأفتقد كل لحظة فيها.. كل شخصية عشتها بتفاصيلها ارتبطت بها وصعب عليا فراقها.

وأضافت: “يارب تعبي وشغلي الـ٩ شهور اللي فاتوا دول في التأليف والكتابة والتصوير وتعب كل صناع العمل يكون عند حسن الظن وتستمتعوا بالمسلسل يارب ويبقى خير.. ميعادنا ١٦ رمضان كوفيد٢٥”.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسنى، وأيتن عامر، وادوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.