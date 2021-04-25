عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ينطلق 16 رمضان

يوسف الشريف في أول تصريح قبل عرض مسلسله كوفيد 25

يوسف الشريف
يوسف الشريف

بعد صمت تام وطويل تحدث الفنان يوسف الشريف عن مسلسله ( كوفيد ٢٥ ) الذي ينطلق في ١٦ رمضان الجارى.

 

وقال يوسف الشريف، في تصريح لـ"صدى البلد" إنه يقدم من خلال المسلسل شخصية “ياسين” الذي كان يعمل دكتور لكنه تحول إلى يوتيوبر، موضحا أن أحداث العمل تحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق.

 

وأشار يوسف الشريف إلى أن المسلسل يتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

 

وحرص يوسف الشريف على توجيه الشكر إلى مخرج العمل أحمد نادر جلال والمؤلفه انجى علاء زوجته ووصفها بالموهوبة.

 

من ناحيتها قالت انجى علاء: "ما بين الكلمة الأولى والأخيرة رحلة شاقة سأفتقد كل لحظة فيها.. كل شخصية عشتها بتفاصيلها ارتبطت بها وصعب عليا فراقها.

 

وأضافت: “يارب تعبي وشغلي الـ٩ شهور اللي فاتوا دول في التأليف والكتابة والتصوير وتعب كل صناع العمل يكون عند حسن الظن وتستمتعوا بالمسلسل يارب ويبقى خير.. ميعادنا ١٦ رمضان كوفيد٢٥”.

 

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسنى، وأيتن عامر، وادوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

فيروس كورونا الفنان يوسف الشريف انجي علاء مسلسل كوفيد 25 فيروس كورونا زكى فطين عبد الوهاب يوسف الشريف

موضوعات متعلقة

تسجيل صوتي| طارق لطفى يكشف تفاصيل دوره في القاهرة كابول

تعليق جديد من عازفة التمباني رضوى البحيري

ترشيحاتنا

قوافل أبواب الخير تصل القليوبية.. تحيا مصر يوفر 134 طن مواد غذائية ودواجن لـ 10 آلاف أسرة بالمحافظة

السعادة الحقيقية في بيتي.. تصريح يثير الجدل لممثلة شهيرة مرشحة للفوز بالأوسكار

يوسف الشريف في أول تصريح قبل عرض مسلسله كوفيد 25

"أحد الشعانين".. تعرف على سر إطلاق المسمى على هذا اليوم

الرئيس السيسي يتلقى لقاح كورونا

البابا تواضروس: عيد تحرير سيناء نتذكر فيه نشوة النصر.. وبشاير الخير تشبه عواصم الدول الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

عائلة إسماعيل ياسين : ننتظر رد نقيب الممثلين في الشكوى ضد محمد رمضان

وزير المالية: زيادة الأجور بنسبة ١١,٤٪ العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

هل سيطبق قرار نهاية العام الدراسي على طلاب الإعدادية و الثانوية العامة ؟ .. وزير التعليم يجيب

وزير الدولة للإعلام يتقدم باستقالته من منصبه

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

تعرف على أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ