تعرف على القدس رايز اول سيارة كهربائية لبنانية الصنع

اعلنت شركة إي في الكترا اللبنانية الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية ، عن نجاح اول نسخها الانتاجية فى 21 فبراير الماضى ، والتى تعتبر أول سيارة كهربائية مصنعة محليا وتدعى " القدس رايز " .

وظهر الشكل الخارجى للنسخة الاولى للسيارة القدس رايز باللون الاحمر، و فى مقدمتها شعاراً ذهبياً يجسّد قبّة الصخرة ، والتى تعتبر أول سيارة يتمّ تصنعيها بشكل كامل في لبنان .

وقال مؤسّس شركة إي في الكترا اللبنانية الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية ومالك السيارة " القدس رايز "رجل الأعمال الفلسطيني المولود في لبنان جهاد محمّد ، ان سعر السيارة الكهربائية ثلاثين ألف دولار اى ما يقارب ثلث سعر السيارة العالمية تيسلا .

ويأمل محمّد أن تبدأ شركته خلال هذا العام بإنتاج ما يصل إلى عشرة آلاف سيارة في لبنان، على أن تكون باكورة هذا الإنتاج متوفرة في السوق في غضون عام.

واوضح محمد انه قرر الخوض في مجال صناعة السيارات، وأسّس شركته في لبنان قبل نحو أربع سنوات، ويعمل فيها نحو 300 موظف لبناني وفلسطيني ، بعد سنوات من العمل في قطاع الاتصالات في كندا والعراق ودول الخليج .

ويسعى على المدى البعيد أن يدخل مجال المنافسة في السوق الدولية للسيارات الكهربائية والهجينة، وتحقيق مبيعات في السوق اللبنانية أيضاً.

وقالت لميس سعادة مدير تطوير المحركات بشركة إي في الكترا لتصنيع السيارات الكهربائية لوكالة أنباء شينخوا إنه ليست مسألة خيار أن يكون لديك سيارة كهربائية في لبنان لأن ذلك سيكون الخيار الوحيد المتاح ابتداء من العام 2030 حيث سيحول جميع مصنعي السيارات إنتاجهم إلى سيارات كهربائية.