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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة ورئيس الأوليمبية يبحثان استعدادات مشاركة مصر في دورة طوكيو

وزير الرياضة ورئيس
وزير الرياضة ورئيس الأوليمبية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الأحد بمكتبه بديوان الوزارة ، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، رئيس اتحاد السباحة ، وذلك لمناقشة اخر الاستعدادات الفنية والإدارية واللوجستية الخاصة بمشاركة الاتحادات المصرية ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

كما تناول الاجتماع المستجدات الخاصة بمراجعة اللائحة المالية للهيئات الرياضية، والمقترحات المقدمة بشأنها من أجل تحقيق الإصلاح للهيئات الرياضية، وضمان تحقيق المعاملة القانونية المناسبة لها بحسب طبيعة كل هيئة تسهيلاً للإجراءات، وتحقيقاً للصالح العام.

كما تطرق الاجتماع للحديث حول استعدادات اللجنة الأوليمبية المصرية لاستقبال مجلس اللجان الأولمبية "الأنوكا" خلال الفترة المقبلة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد عقد اجتماعاً بحضور رئيس اللجنة الأولمبية مع لاعبي المصارعة الرومانية المتأهلين لأولمبياد طوكيو للوقوف على متطلباتهم والعمل علي تنفيذها بالتنسيق مع اتحاد المصارعة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية اتحاد الخماسي الحديث ياسر إدريس دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 اللجنة الاولمبية المصارعة الرومانية اولمبياد طوكيو

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