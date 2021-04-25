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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مصدر بالأزهر: يمكن الاكتفاء بامتحانات مارس وأبريل أسوة بالتربية والتعليم

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

يعكف المسئولون بالأزهر، حاليا على إصدار قرار نهائي بشأن استكمال الدراسة فى المعاهد الأزهرية، بعدما حسمت وزارة التربية والتعليم الأمر بالنسبة للعام الدراسى الحالى لسنوات النقل . 

وكشف مصدر بالأزهر ،لصدي البلد، أنه متوقع ان يصدر قرار الأزهر الشريف، بتطبيق ما تم في التربية والتعليم، بالاكتفاء بامتحانات تقييم شهري مارس وأبريل، بالنسبة لصفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية، أما الشهادة الثانوية الأزهرية فسيتم عقد امتحانات لهم نهاية العام. 

وذكر المصدر أن الشهادة الإعدادية تعامل في الأزهر معاملة صفوف النقل لأن ليس فيها تنسيق، فمن ينجح في الشهادة الإعدادية ينتقل مباشرة للمرحلة الثانوية. 

قرارات وزارة التربية والتعليم 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية. 

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تعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

وتستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.

وسيتم نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفني وضوابط تقييم المواد الغير مضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع. 

أعربت الوزارة عن امتنانها لمرور العام الدراسي الثاني وسط جائحة كورونا واستكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة، وأتموا قدرًا مناسبًا من التقييم للمرور إلى العام الدراسي الأعلى وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم.

وطمأنت الوزارة أولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية أنها تبذل كل الجهود لاتمام امتحانات الشهادتين بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص وعلى صحة وسلامة الطلاب والسادة المعلمين والإداريين.

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