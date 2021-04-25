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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموافقة على قانون أيلولة أصول "هيئة المحطات المائية" لـ"تنمية الطاقة الجديدة"

حسام عوض الله رئيس
حسام عوض الله رئيس لجنة طاقة النواب ووكيل اللجنة وامين السر

 

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله خلال اجتماعها اليوم الأحد، بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة ومكتب الخطة والموازنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

 

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رئيس لجنة الطاقة والبيئة يطالب الحكومة بتشجيع الاستثمارات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة

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رئيس لجنة الطاقة والبيئة يطالب الحكومة بتشجيع الاستثمارات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة

ويلغي مشروع القانون، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، في ضوء توصيات اللجنة الفنية والمالية التي شكلت بقرار من رئيس الوزراء لدراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه أداء الهيئة واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها، والتي ارتأت الإلغاء مع أيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تأسيساً علي عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة ذات جدوي يمكن تنفيذها نظراً لأنه تم بالفعل استغلال جميع الموارد المائية بالجمهورية.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن الدولة تولي اهتماما متزايدا نحو توزيع وتعدد مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بهدف مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وخلق مستقبل أفضل اعتماداً علي مصادر الطاقة النظيفة، وفي ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بتقييم أداء مؤسساتها فقد صدر رئيس مجلس الوزراء رقم 564 لسنه 2018 بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولي دراسة وبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه أداء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها.

وقد انتهت اللجنة الحكومية المشكلة، من أعمالها بالتوصية بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلي هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك تأسيسا علي عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة جديدة ذات جدوي يمكن تنفيذها نظراً لانه تم بالفعل استغلال جميع الموارد المائية بالجمهورية.

وفي ضوء ما تقدم أصبح من الملائم تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنه 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 2013 لسنه 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حتي تتمكن تلك الهيئة من ممارسة اختصاصاتها وفقا لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في انتاج الكهرباء.

مجلس النواب أبو العينين وكيل مجلس النواب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة

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