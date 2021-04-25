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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ماجد نجم : حلوان تعد من أولى الجامعات التي تنشئ كلية للدراسات البينية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

تستعد جامعة حلوان لبدء الدراسة بكلية الدراسات العليا و البحوث البينية  فى العام الجامعي المقبل ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، و جارى الانتهاء من اعمال الانشٱت بها على قدم و ساق .

 

وقد صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان  ان  جامعة حلوان تعد من أولى الجامعات التى بادرت بإنشاء كلية للدراسات البينية بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء.


و أشار إلى  اهتمام الجامعة بدعم و تجهيز الكلية الجديدة بكل ما يلزم حيث تعد أول كلية في مصر والمنطقة العربية تقدم برامج دراسية في التخصصات البينية .


و نوه إلى  أنها تستهدف الربط والدمج بين التخصصات العلمية المختلفة داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى حاجة سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي الملحة لمثل هذه البرامج.

 

وقد تم إنشاء الكلية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتورة إيمان النشار عميد كلية البحوث والدراسات البينية.

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جدير بالذكر انه بدأت أمس السبت، ٨ جامعات حكومية في استقبال أوراق الأساتذة الراغبين للترشح لمنصب رئيس الجامعة وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة بكل من جامعات : (بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف ) .

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان ماجد نجم الدراسات العليا البحوث البينية كلية للدراسات البينية

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