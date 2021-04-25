بعد حلقتها معه .. ريم مصطفى تتوعد رامز جلال

علقت ريم مصطفي علي حلقتها مع رامز جلال ف برنامج رامز عقله طار .

ونشرت ريم مصطفي صورة لها خلال حلقتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وعلقت قائه : " ماشي يارامز " .



تقع الفنانة ريم مصطفى ضحية مقلب رامز عقلة طار، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها أنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة

رامز جلال يعلق على غنائه للأهلي مع محمد عبد الرحمن يا رب تكون فخور بيا يا جدي.. محمد هنيدي يداعب جمهوره بعد مشاركته في لعبة ببجي ومن بين ضحايا رامز جلال في برنامجه الجديد، النجوم: دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، رمضان صبحي، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم.

وعلم صدى البلد ان الفنانة روبي اعتذرت عن الظهور في برنامج "رامز عقله طار" والذي يقدمه الفنان رامز جلال علي شاشة ام بي سي .

وعرض البرنامج على روبي أجر وصل إلى ٢ مليون جنيه ؛ ولكن في نهاية الامر كان الاعتذار هو قرارها النهائي .. لعدم رغبتها في التعرض لاي إهانة خلال فقرة البرنامج.

وكشفت الفنانة هالة صدقي، أسباب هجومها على برنامج رامز جلال، قائلة: "أرفض الجزء الأول من حلقات برنامج رامز جلال الذي يتضمن إهانة للفنانين، ووصف النجوم بطريقة ساخرة".

وأضافت هالة صدقي في حوارها مع الإعلامية إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "رامز طلبني في احد مواسم البرنامج وانا وافقت على اعتبار البرنامج ترفيهي للمشاهدين وأحداث المقالب مفبركة".