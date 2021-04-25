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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تؤكد تضامنها مع الهند في مواجهة كورونا

الهند والامارات
الهند والامارات

 أكدت دولة الإمارات وقوفها إلى جانب الهند في مواجهة جائحة «كوفيد - 19» ودعم جهودها الحثيثة في التصدي لتفاقم خطر الجائحة، مشددة على تضامنها الكامل معها في ظل الظروف الصحية الحالية التي تمر بها البلاد.


وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات في بيانها اليوم عن تعازيها لحكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا الجائحة، وعن أمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي.

 

وأكدت الوزارة على عمق علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند والتي تقوم على أسس راسخة ومتينة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون والمصالح المشتركة.

 

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، عن أملها في أن تتمكن الهند من تجاوز هذه الفترة الصعبة في أسرع وقت ممكن. 

التعاون الدولي وزارة الخارجية دولة الامارات الامارات جائحة كوفيد المصالح المشتركة

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