إشبيلية يفوز على غرناطة 2-1 في الدوري الإسباني

فاز إشبيلية على نظيره غرناطة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح الكرواتي إيفان راكيتيتش التسجيل لـ إشبيلية في الدقيقة السادسة عشر من ضربة جزاء، أعقبه الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس بالهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 90، أحرز روبيرتو سولدادو الهدف الوحيد لـ غرناطة من ضربة جزاء، ليفوز إشبيلية بنقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إشبيلية للنقطة 70 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد غرناطة عند 42 نقطة في المركز الثامن.

ويواجه إشبيلية في الجولة المقبلة، نظيره أتلتيك بيلباو يوم 3 مايو المقبل.