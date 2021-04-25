22 لاعبا في قائمة فريق البنك الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك

اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز المقرر لها غداً الاثنين في تمام التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

وضمت قائمة البنك الأهلى 22 لاعبا وهم : محمود الزنفلي وأحمد السعدني وعاصم صلاح ومحمد كوفي واحمد ياسين ومحمد دبش وأمير مدحت ومحمد مجدي وبهاء مجدي واسامه ابراهيم ومحمد مصطفى ميدو وستيرلا وحسام الصانع ومعروف يوسف ومحمد المثناني ومحمد حامد كريم بامبو ومحمد بسيوني ومحمود قاعود و موسي دياوارا وأحمد ياسر وفادي فريد .

ويسعى البنك الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل التقدم فى جدول التريتب العام بالمسابقة .