عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي والزمالك يتنافسان مجددا للحصول على خدمات لاعب سموحة| تفاصيل

حسام حسن لاعب سموحة
حسام حسن لاعب سموحة

انتقل حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إلى نادي أهلي طرابلس الليبي بعد موافقة مجلس إدارة الفريق السكندرى برئاسة فرج عامر لنهاية الموسم الجاري، إضافة إلى زميله بالفريق محمد الترهوني.

وسجل حسام حسن هدف الفوز لسموحة في الدقيقة 94 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في لحظة خروج محمد الشناوي من مرماه ليحقق الفوز لفريقه ويقتنص ثلاث نقاط في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام الدولي "الأهلي"، ضمن مؤجلات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز ليعلن رحيله بصفة رسمية إلى نادي أهلي طرابلس الليبي لنهاية الموسم .

ويمتلك حسام حسن لاعب نادي سموحة  عرضا سعوديا وآخر إماراتيا على الرغم من إعلان المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي بيعه لأحد أندية الدوري المصري بقيمة مالية تتجاوز 40 مليون جنيه.

ويرغب حسام حسن في الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري خصوصا قطبي الكرة المصرية  الأهلي أو الزمالك”. 

وعلم صدى البلد أن مسئولي قطبي الكرة المصرية “الأهلي والزمالك”، يتفاوضان مع المهندس محمد فرج عامر من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

حسام حسن سموحة أهلي طرابلس الليبي الأهلى الزمالك

موضوعات متعلقة

مجددا.. لاعب الأهلي على رادار نادي سموحة

فرج عامر: سأطلب استعارة ناصر ماهر من الأهلي وراهنت على عبد القادر

ترشيحاتنا

محمود البدوي: طفرة بـ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية شهدتها مصر في عهد السيسي

السودان: متمسكون بموقفنا التفاوضي في أزمة سد النهضة.. وسنقاضي الشركة المنفذة

بعد حرق الهنود جثث موتاهم بكورونا .. ميركل: ألمانيا تستعد لمهمة عاجلة

بعد تعرضها للسخرية.. أجرأ إطلالات ريهام حجاج عرضتها للانتقاد

الأهلي والزمالك يتنافسان مجددا للحصول على خدمات لاعب سموحة| تفاصيل

بعد تصدرها تريند.. أجرأ اطلالات ريم مصطفى تبرز أنوثتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

ظهور نوع جديد من فيروسات كورونا في خفافيش بريطانيا

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

بتوقيع طارق شوقي.. تفاصيل ضوابط تقييم طلاب المدارس بعد قرار إنهاء العام الدراسي

قرار رئاسي واستقالة ومصير الامتحانات.. 3 أحداث ساخنة في آخر 24 ساعة

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

وزير المالية: زيادة الأجور بنسبة ١١,٤٪ العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

د. صابر حارص يكتب: الانتصارات التسع الكبرى في رمضان

د. محمد مبروك يكتب: يوم تحرير سيناء

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ