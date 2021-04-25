الأهلي والزمالك يتنافسان مجددا للحصول على خدمات لاعب سموحة| تفاصيل

انتقل حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إلى نادي أهلي طرابلس الليبي بعد موافقة مجلس إدارة الفريق السكندرى برئاسة فرج عامر لنهاية الموسم الجاري، إضافة إلى زميله بالفريق محمد الترهوني.

وسجل حسام حسن هدف الفوز لسموحة في الدقيقة 94 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في لحظة خروج محمد الشناوي من مرماه ليحقق الفوز لفريقه ويقتنص ثلاث نقاط في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام الدولي "الأهلي"، ضمن مؤجلات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز ليعلن رحيله بصفة رسمية إلى نادي أهلي طرابلس الليبي لنهاية الموسم .

ويمتلك حسام حسن لاعب نادي سموحة عرضا سعوديا وآخر إماراتيا على الرغم من إعلان المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي بيعه لأحد أندية الدوري المصري بقيمة مالية تتجاوز 40 مليون جنيه.

ويرغب حسام حسن في الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري خصوصا قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك”.

وعلم صدى البلد أن مسئولي قطبي الكرة المصرية “الأهلي والزمالك”، يتفاوضان مع المهندس محمد فرج عامر من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.