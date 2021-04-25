الأردن يوقف استقبال المسافرين من الهند بسبب كورونا

أعلن الأردن، الأحد، التوقف عن استقبال المسافرين الذين لم يمضِ على تاريخ مغادرتهم الأراضي الهندية مدة لا تقل عن أسبوعين، بسبب فيروس كورونا المتحور بنسخته الهندية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزير النقل وجيه عزايزة، قوله إن المملكة توقفت، اعتبارًا من اليوم الأحد، عن استقبال المسافرين الذين لم يمضِ على تاريخ مغادرتهم الأراضي الهندية مدة لا تقل عن أسبوعين.

وأوضح الوزير الأردني أن قرار المملكة يأتي نظرًا لتطور الحالة الوبائية بسبب فيروس كورونا المتحور، مؤكدًا أن القرار مفتوح المدة إلى حين استقرار الحالة الوبائية هناك.

وكانت عدة دول علّقت الرحلات الجوية مع الهند خشية وصول النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا إليها، لكن الأردن أوقف استقبال المسافرين فقط من الهند، نظرًا لعدم وجود طيران مباشر بين البلدين.

