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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار في البنوك العاملة في مصر اليوم الاثنين 26-4-2021

الدولار الامريكي-
الدولار الامريكي- صورة أرشيفية

استقرت اسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 26-4-2021، لليوم الثاني علي التوالي وذلك علي مستوي البنوك العاملة بمصر 


وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو 15.62 جنيها للشراء و 15.72 جنيها للبيع.

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وسجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنكي  الاهلي المصري، مصر” التابعين للحكومة.
 

وبلغ وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنكي الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي.

وسجل متوسط سعر الدولار بمعظم البنوك نحو  15.63 جنيها للشراء و 15.73 جنيها للبيع في بنوك" المصرف  المتحد، العربي، أبوظبي الاول، الاستثمار العربي، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الاهليQNB، HSBC التجاري وفا، قناة السويس، المشرق، الامارات دبي الوطني، البركة الاسلامي الاهلي المتحد، ABC، بلوم، كريدي اجريكول، المصرف العربي الدوليAIB، مصرف ابوظبي الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الاسكندرية، التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطني، المصري الخليجي، مصر ايران للتنمية".
 

بلغ سعر الدولار مقابل  الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء  و 15.75 جنيه للبيع في البنك البنك الاهلي الكويتي.


وصل سهر لدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 ججدنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنك سايب.


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وبلغ  أعلي سعر لـ ادولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.

 

 

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