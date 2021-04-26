مسلسل الطاووس الحلقة 14 .. الافراج عن جمال سلميان

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “الطاووس” العديد من الأحداث المشوقة حيث تم الافراج عن جمال سليمان “المحامي” وذلك بعد اتهامه في اخفاء احد المغتصبين والذي تم قتله على يد اصدقائه بعد اعترافه عن الواقعه في فيديو.

بينما قامت رانيا محمود ياسين باستضافة محللة نفسيه في البرنامج الذي تقدمه حتى تثبت ان اعتراف الشاب ناتج عن تهديده كما كشفت الاحداث ان رانيا محمود ياسين هي من وراء خطف امنية “سهر الصايغ”.

وقامت فريدة “الصحفية” بالذهاب الى مصمم الازياء وقالت له انها مودل وذلك حتى يقع في الفخ وتأخذ منه اكبر قدر من المعلومات يساعدها في قضية امنية.

مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.