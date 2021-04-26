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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الطاووس الحلقة 14 .. الافراج عن جمال سلميان

الطاووس
الطاووس

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “الطاووس” العديد من الأحداث المشوقة حيث تم الافراج عن جمال سليمان “المحامي” وذلك بعد اتهامه في اخفاء احد المغتصبين والذي تم قتله على يد اصدقائه بعد اعترافه عن الواقعه في فيديو.

بينما قامت رانيا محمود ياسين باستضافة محللة نفسيه في البرنامج الذي تقدمه حتى تثبت ان اعتراف الشاب ناتج عن تهديده كما كشفت الاحداث ان رانيا محمود ياسين هي من وراء خطف امنية “سهر الصايغ”.

مسلسل الطاووس الحلقة 13 .. خطف سهر الصايغ

كواليس الطاووس.. سميحة أيوب: دور سهر الصايغ في المسلسل فرصة عمرها

وقامت فريدة “الصحفية” بالذهاب الى مصمم الازياء وقالت له انها مودل وذلك حتى يقع في الفخ وتأخذ منه اكبر قدر من المعلومات يساعدها في قضية امنية.

مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

رانيا محمود ياسين فرح الزاهد مسلسل الطاووس الطاووس سهر الصايغ هالة فاخر جمال سليمان محمود ياسين

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