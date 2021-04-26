وزير الطيران ينعي الطيار أشرف أبو اليسر ومدير مطار بورسعيد

نعى الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، وفاة الطيار هاني رمزي مدير مطار بورسعيد، والذي وافته المنية، أمس الأحد، عن عمر يناهز قرابة نحو خمسة وخمسين عاما.

وكان الطيار هاني رمزي يشغل منصب مدير مطار سفنكس الدولي، مطلع عام 2019، وشغل منصب مديرا لصالة الطيران الخاص رقم 4 بمطار القاهرة الدولي.

كما نعى وزير الطيران أيضاً، الطيار أشرف أبو اليسر، صاحب الأزمة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان، والذي وافته المنية أول أمس السبت، متأثراً بوعكة صحية.

وكان الطيار أشرف أبو اليسر يعمل بإحدى شركات تأجير الطائرات الخاصة، وتسببت أزمته مع الفنان محمد رمضان، قبل عام في أواخر عام 2019، على خلفية مقطع فيديو نشره الأخير داخل كابينة قيادة الطائرة التي يقودها “أبو اليسر” في أزمة مهنية للطيران، حيث سحبت سلطة الطيران المدني رخصته نهائياً وأوقفت مساعده لمدة عام، وعلى أثرها أثيرت القضية إعلامياً وداخل أروقة المحاكم حتى وفاته.