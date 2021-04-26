شكلنا هنشوف كارثة.. محمد فراج يكشف تفاصيل جديدة في مسلسل لعبة نيوتن

تحدث الفنان محمد فراج، عن شخصيته في مسلسل لعبة نيوتن، قائلا:" إن مؤنس محامي دولي عايش في أمريكا منذ 20 عام..ولكنه تفرغ أكثر إلى الأعمال الخاصة به، كما أنه يعد وسيط بين الحكومة الأمريكية والجالية المصرية بالأخص المسلمين".



وأضاف “فراج” خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “إكستر نيوز”: مؤنس مختص بكل ظروفهم ومعيشتهمن موضحا :" مؤنس في الأول والآخر إنسان ولديه مشاعر وبمجرد ظهور هنا حدثت داخله بعض التخبطات و المشاعر نتيجة المواقف بينهم".





وعلقت الإعلامية لميس الحديدي على حديث فراج قائلا:" شكلنا هنشوف كارثة من ورا هدوء مؤنس" ليجيب محمد فراج قائلا: المسلسل لسه بدري عليه وفيه حاجات كتير هتظهر خلال الحلقات القادمة".







