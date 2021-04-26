دوري في خلي بالك من زيزي مختلف.. محمد فراج: الشغل مع منى زكي ممتع

قال الفنان محمد فراج، إن لعبة نيوتن كان من المقرر أن يتم عرضها رمضان الماضي، ولكن نتيجة كورونا تم تأجيلها إلى رمضان الحالي، موضحا: كنت متوقع أني مشاركش في أي مسلسل بعد لعبة نيوتن".



وأضاف “فراج” خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”: تفاجئت بعده بإتصال هاتفي من قبل الأستاذ كمال العدل ومنتج مسلسل ضد الكسر، بالغم من قرارا بعد خوض أي تجارب جديدة خلال الفترة الماضية ولكن قررت أن أوافق على المسلسل.



وأوضح :" كنت مقرر أتفرغ لحياتي الشخصية ولكني قررت خوض الشخصية في مسلسل ضد الكسر".



وأشار إلى أن دوره في مسلسل “خلي بالك من زيزي” مختلف تماما عن شخصياته في كلا من لعبة نيوتن وضد الكسر، مضيفا:" كنت خايف من الدور وأني مطلعش بالشكل المطلوب بسبب أدواري في باقى المسلسلات".





وفيما يخص مشاركته العمل مع الفنانة منى زكي، قال: الشغل مع منى زكي من أمتع ما يمكن..أنا بستمتع في الشغل مع منى زكي بطريقة مش طبيعية أنا متكيف في شغلي معاها".



