الهلال الأحمر الكويتي يوزع 5000 سلة غذائية رمضانية على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

وزعت جمعیة الھلال الأحمر الكویتي خمسة آلاف سلة غذائیة رمضانیة على اللاجئین الفلسطینیین في لبنان.



وقال رئیس بعثة الھلال الأحمر في لبنان الدكتور مساعد العنزي - في تصریح أوردته وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) أمس الأحد - إن ھذه السلال سیستفید منھا 25 ألف فرد، وھي إھداء من الشعب الكویتي للأشقاء اللاجئین الفلسطینیین في لبنان.



وأكد استمرار المساھمات الكویتیة الإنسانية سنویا، لا سیما في ھذا الشھر الفضیل، سعیا للتخفیف قدر الإمكان من معاناة الأشقاء الفلسطینیین، لا سیما في ظل الظروف الاقتصادیة والصحیة الصعبة التي یمرون بھا في لبنان.



وأكد العنزي مواصلة الجمعیة -إلى جانب نشاطھا الإنساني في شھر رمضان- للجھود الإغاثية والإنسانية الخاصة بالمحتاجین اللبنانیین واللاجئین السوریین في مختلف المناطق اللبنانیة.



بدوره، توجه ممثل السفارة الفلسطینیة القنصل رمزي منصور، بالشكر للكویت على ھذه المساعدة التي تحمل معانٍ كثیرة في الشھر المبارك، والتي من شأنھا أن تخفف من حدة الأوضاع المعیشیة والصحیة الصعبة التي یمر بھا اللاجئون الفلسطینیین في لبنان.