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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجارات في مخزن للأسلحة تابع لميليشيا الحوثي في صنعاء

الجيش اليمني
الجيش اليمني

ذكرت فضائية العربية السعودية، اليوم الإثنين، أن انفجارات وقعت في العاصمة اليمنية صنعاء داخل مخزن للأسلحة والصواريخ، تابع لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

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قصف مدفعي حوثي على قرى سكنية غرب اليمن

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المتحدث باسم الجيش اليمني: كبدنا الميليشيات خسائر فادحة في مختلف الجبهات

ومن ناحية أخرى، قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، إن "أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مختلف جبهات القتال".


وأضاف مجلي - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء اليمنية، أمس الأحد، "أن الأبطال في القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وبإسناد من طيران التحالف، تمكنوا من كسر تسللات وهجمات المليشيا الحوثية في جبهات صرواح والكسارة وهيلان والمشجح والمخدرة والجدعان في محافظة مأرب، وتكبيدها مئات القتلى والجرحى في صفوف مقاتليها، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات والأطقم والعربات المدرعة واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة".


وأشار إلى أن "مقاتلات التحالف العربي شاركت بفاعلية في تدمير تعزيزات المليشيا وآلياتها ودباباتها وعتادها القتالي، في مختلف الجبهات في المشجح والكسارة وهيلان، والجدعان وجبل مراد"، لافتاً إلى أن "الدفاعات الجوية للجيش الوطني دمرت طائرتين مسيرتين متفجرتين وكذلك إسقاط طائرة استطلاعية للمليشيات الحوثية".


وأكد مجلي أن "قوات الجيش الوطني ما زالت حتى هذه اللحظة تحقق التقدم والمكاسب على الأرض من خلال العمليات الهجومية والدفاعية والأعمال التعرضية والالتفاف والكمائن لاستنزاف عناصر وأسلحة المليشيات الحوثية".

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