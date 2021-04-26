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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مسجل خطر وبحوزته 130 تذكرة شابو وهيروين بسوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج من ضبط مسجل خطر وبحوزته كمية من مادتي الشابو والهيروين المُخدر قبل ترويجها بالمحافظة.

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات من إلقاء للقبض على مسجل خطر وبحوزته 130 تذكرة لمادتي الشابو والهيروين قبل ترويجهما بدائرة المركز.

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وبالكشف على المتهم تبين أنه (محمد م ع - 40 سنة - عامل - مسجل جنائي شقي خطر والسابق اتهامه في 28 قضية تنوعت بين "اتجار بالمواد المخدرة وسرقة بالإكراه وبلطجة")، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مسجل خطر سرقة بالاكراه مديرية امن سوهاج سوهاج ضبط وحدة مكافحة المخدرات المواد المخدرة

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