ضبط مسجل خطر وبحوزته 130 تذكرة شابو وهيروين بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج من ضبط مسجل خطر وبحوزته كمية من مادتي الشابو والهيروين المُخدر قبل ترويجها بالمحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات من إلقاء للقبض على مسجل خطر وبحوزته 130 تذكرة لمادتي الشابو والهيروين قبل ترويجهما بدائرة المركز.

معاناة يومية.. أهالي جزيرة الخذندارية بسوهاج يُعانون الوصول إلى ضفة المركز.. والكوبري حلم طال انتظاره

وبالكشف على المتهم تبين أنه (محمد م ع - 40 سنة - عامل - مسجل جنائي شقي خطر والسابق اتهامه في 28 قضية تنوعت بين "اتجار بالمواد المخدرة وسرقة بالإكراه وبلطجة")، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.